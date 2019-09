Amici Celebrities, chi è Cristina Donadio: lavoro e vita privata

Da sabato 21 settembre, in prima serata su Canale5, 'Amici Celebrities', lo spinoff del famoso talent di Maria De Filippi dedicato ai vip. Due le squadre, la Blu e la Bianca, ognuna con 6 concorrenti guidati dai coach Alberto Urso e Giordana Angi. Nel cast di questa prima edizione Cristina Donadio.

Amici Celebrieties, chi è Cristina Donadio: carriera

L'esordio a teatro, poi nel 1978 il primo ruolo sul grande schermo. Dopo anni di gavetta e piccoli ruoli in film per cinema e tv - ha recitato in fiction come 'Linda e il brigadiere' e 'La squadra' - arriva il grande successo grazie alla serie tv 'Gomorra', in cui interpreta Scianel.

Amici Celebrities, chi è Cristina Donadio: vita privata

Napoletana, classe 1960, Cristina Donadio è innamorata della sua città, dove vive ancora oggi. E' diventata mamma a 16 anni, sposando poco dopo il padre del bambino, ma il matrimonio naufragò presto. Ha sposato in seconde nozze l'attore di teatro Stefano Tosi, che anni dopo perse la vita in un incidente stradale, e oggi non si sa nulla sulla sua vita sentimentale. Qualche anno fa scoprì di avere un tumore al seno durante le riprese di 'Gomorra' e lo rivelò pubblicamente molto tempo dopo. Ha vinto quella battaglia e oggi sta bene.