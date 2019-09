Amici Celebrities, chi è Filippo Bisciglia: lavoro e vita privata

'Amici Celebrities' debutta sabato 21 settembre in prima serata su Canale 5 per mettere alla prova il talento dei vip in gara nelle discipline di canto e ballo. Due le squadre, la Blu e la Bianca, ognuna con 6 concorrenti guidati dai coach Alberto Urso e Giordana Angi. Tra loro anche Filippo Bisciglia, già conduttore di Temptation Island.

Amici Celebrities, chi è Filippo Bisciglia: carriera

Filippo Bisciglia, 42 anni, debutta in tv nel 2006 come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello. L’anno successivo passa alla conduzione di Stai all'Okkio e poi diventa inviato esterno de Il Candidato, condotto da Marco Liorni su Mediaset Premium. Dopo diverse esperienze televisive si cimenta nel canto e incide l’album Sto parlando con te. Nel 2010 recita in Un posto al sole e in Distretto di Polizia 10. Dal 2014 è conduttore del reality Temptation Island e concorrente della settima edizione di Tale e Quale Show dove si classifica terzo.

Amici Celebrities, chi è Filippo Bisciglia: vita privata

Filippo Bisciglia è legato da 11 alla showgirl Pamela Camassa a cui ha dedicato un tatuaggio sul collo con la scritta ‘Ti amo’. La coppia non è sposata e non ha figli, ma entrambi non hanno nascosto mai il desiderio di allargare la famiglia. Prima di entrare a far parte del Grande Fratello, nel 2006, Bisciglia era fidanzato con Flora Canto, diventata poi la compagna di Enrico Brignano e oggi ‘collega’ nell’avventura di Amici Celebrities.

L’infanzia di Filippo Bisciglia è stata segnata dal morbo di Perthes, una patologia che colpisce gli arti inferiori rendendo sempre più difficili i movimenti: “Sono nei libri di medicina - ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni - Sono stato il primo bambino a non rimanere zoppo. Questa esperienza mi ha forgiato il carattere: la voglia di vincere viene da lì”.