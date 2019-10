Amici, Francesca Manzini in lacrime nel backstage dopo l'eliminazione

(In alto il video di Francesca Manzini dopo la puntata)

Tanto era l'entusiasmo di partecipare, altrettanto la delusione di essere eliminata. E' finita in lacrime la serata di Francesca Manzini, senza dubbio una delle concorrenti più affiatate di 'Amici Celebrities', che ieri sera è uscita dal gioco perché battuta da Massimiliano Varrese. Le telecamere del programma hanno infatti ripreso la conduttrice radiofonica mentre si lascia andare alla commozione nel backstage.

"Mi dispiace tanto. Ho realizzato un sogno, ho realizzato il sogno del mio muro", spiega Francesca in lacrime, in riferimento ad un aneddoto raccontato in trasmissione secondo cui da ragazzina piangeva guardando il muro ed immaginandosi in tv. "Non me l'aspettavo - prosegue - E cmq l'ho vissuta bene perché dall'altra parte c'era una persona che in caso se la meritava la vittoria e quindi erano armi alla pari".

Francesca è stata sin dalla prima puntata una delle allieve più amate dal pubblico e dalla stessa Maria De Filippi, la vera rivelazione di 'Amici Celebrities'. Talentuosa sia nel canto che nel ballo, imitatrice di successo (nel suo repertorio Simona Ventura, Mara Venier e la stessa Maria De Filippi), ha la battuta sempre pronta e una telegenia da non sottovalutare. Ad Amici ha fatto un piccolo show nello show diventando l'ingrediente comico del programma e dimostrando di meritare più spazio in televisione.