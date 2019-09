Amici Celebrities, chi è Martin Castrogiovanni: lavoro e vita privata

'Amici Celebrities' debutta sabato 21 settembre in prima serata su Canale 5 per mettere alla prova il talento dei vip in gara nelle discipline di canto e ballo. Due le squadre, la Blu e la Bianca, ognuna con 6 concorrenti guidati dai coach Alberto Urso e Giordana Angi. Tra loro anche Martin Castrogiovanni.

Amici Celebrities, chi è Martin Castrogiovanni: carriera

Martín Castrogiovanni, 38 anni, 188 centimetri di altezza per 117 chili, è un ex rugbista nato in Argentina da famiglia di origine italiana, precisamente di Enna. Nella sua carriera ha collezionato ben 119 presenze con la nazionale italiana e più di 200 con i club. Il suo debutto televisivo risale al 2012 con la conduzione del programma ‘Lo spettacolo della natura’ in prima serata su Rete 4. Nel 2016 ha presentato con il combattente di MMA Alessio Sakara Il più forte su DMAX e l’anno dopo ha partecipato al talent show Ballando con le stelle. Dal 30 settembre 2017 ha condotto insieme a Belén Rodríguez e Alessio Sakara il programma Tú sí que vales su Canale 5.

Amici Celebrities, chi è Martin Castrogiovanni: vita privata

Nel 2015 Martin Castrogiovanni ha affrontato e superato con successo l’asportazione di un tumore, un neurinoma benigno al plesso lombare. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nel 2014 è stato a un passo dalle nozze con l’ex sciatrice alpina Giulia Candiago e durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle si è parlato di un flirt (mai confermato) con la ballerina Sara Di Vaira. Incerta resta anche l’effettiva relazione con la pallavolista toscana Veronica Angeloni.