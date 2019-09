Amici Celebrities, chi è Massimiliano Varrese: lavoro e vita privata

Da sabato 21 settembre, in prima serata su Canale5, 'Amici Celebrities', lo spinoff del famoso talent di Maria De Filippi dedicato ai vip. Due le squadre, la Blu e la Bianca, ognuna con 6 concorrenti guidati dai coach Alberto Urso e Giordana Angi. Nel cast di questa prima edizione Massimiliano Varrese.

Amici Celebrieties, chi è Massimiliano Varrese: carriera

Attore, cantante e ballerino, Massimiliano Varrese è senza alcun dubbio uno degli artisti più versatili di questo cast. L'esordio sul piccolo schermo nel '97 nello spot di gelati Sanson, ma è Raffaella Carrà a lanciarlo l'anno successivo con 'Carramba! Che fortuna' (era uno dei carramba boys). Poi arrivano il teatro e le prime fiction. Nel 2000 è nel corpo di ballo del programma 'Stasera pago io ', condotto da Fiorello, nel 2002 invece è tra i ballerini del tour di Geri Halliwell, con cui gira anche il video di 'It's raining man' e di 'Holly Valance'. Nello stesso anno torna a recitare in tv con 'Il bello delle donne' a cui seguono una serie di film per il cinema e altre fiction tra cui 'Carabinieri'.

Amici Celebrieties, chi è Massimiliano Varrese: vita privata

Nato a Roma nel 1976, si trasferisce da giovanissimo in Toscana. E' fidanzato con Valentina Melis, conosciuta durante le prove del musical 'Tre metri sopra il cielo', e nel 2017 è nata la figlia Mia.