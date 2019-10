Amici Celebrities, spunta la scena "censurata" della puntata di ieri

Come i telespettatori più appassionati sapranno, 'Amici Celebrities' è un programma che non viene trasmesso in diretta ma registrato alcune ore prima della messa in onda. Ed è per questo che spesso sui siti cominciano a circolare in anticipo alcune "soffiate" a proposito di quanto avverrà in puntata. E' successo anche questa settimana, con il blog 'Il vicolo delle news' che ha raccontato di una lite tra il principe Emanuele Filiberto di Savoia, concorrente del talent show, e Giulio Scarpati, giudice d'eccezione della serata. Peccato che ieri della scena non v'è stata traccia e in rete si è cominciato a gridare alla censura.

Tutto sulla scena tagliata ad Amici

Nel dettaglio si tratta di un battibecco di fuoco che sarebbe avvenuto subito dopo l'esibizione del principe sulle note di 'Destra e Sinistra' di Gaber. E' stato in questo momento che Scarpati, in veste di quarto giurato, avrebbe suggerito a Filiberto di "metterci il cervello la prossima volta". Non è chiaro come avrebbe reagito l'erede di Casa Savoia, ma sarebbe invece evidente che la produzione avrebbe deciso di tagliare la scena incriminata. Il motivo? La scelta è dovuta forse ad una necessità di tutelare il momento interessato, dal momento che le polemiche giovano sempre ai programmi televisivi d'intrattenimento.