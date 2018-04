Amici, polemiche sulla severità dei prof. Celentano: "Buonisti! Io non illudo i ragazzi"

E' abituata alle critiche Alessandra Celentano, anche se stavolta oltre che dal pubblico arrivano proprio dai suoi colleghi. La prima a lamentarsi di tanta severità nei confronti dei ragazzi è stata Heather Parisi subito dopo la prima puntata del serale: "Mai nessun professore o maestro di danza nella mia vita mi ha trattato come ho visto sabato - si è sfogata in un video la ballerina - A me così non piace".

Parole dure, ma non bastano a colpire l'insegnante di danza che le rispedisce al mittente e affonda pure il colpo: "Purtroppo viviamo in un mondo di buonisti - ha tuonato sulle pagine di Oggi - E' facile dire 'Sei un grande ballerino' per avere l'applauso del pubblico. Io invece faccio il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato. Gli allievi in cui ho creduto negli anni ora fanno i ballerini in grandi compagnie. Gli altri no".

E anche sul discorso fisico non fa un passo indietro: "Per danzare ci vuole un certo fisico, il ballerino lavora con il corpo. In più se sono in sovrappeso e faccio un salto rischio di farmi male. E' un discorso semplice, non viene capito. Io parlo di peso forma, di educazione alimentare. Un ballerino deve mangiare per essere in forze, ma in maniera sana, non certo le patatine. Io sono chiara, ma la gente capisce quello che vuole capire".