Amici: vince Matteo la prima puntata del serale, Laura Pausini conquista il pubblico

È stato Matteo il vincitore della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri sabato 7 aprile su Canale 5. Il cantante della squadra blu è riuscito a conquistare tutti e ha sbaragliato i “rivali” quindi Biondo e Einar. Tra gli ospiti della prima serata Laura Pausini.

Il colpo d’occhio della prima serata

Tante le novità che la 17esima edizione di Amici ha messo in campo: tra queste senza dubbio la commissione esterna formata da personaggi dello star system italiano, da cantanti, attori, e show girl. Tra gli altri Simona Ventura, Giulia Michelini e Marco Bocci. I ragazzi che si sono sfidati sul palco, divisi come di consueto tra le squadre bianche e blu hanno fatto emozionare il pubblico e hanno raccolto le solite critiche e i soliti complimenti dai loro insegnanti che di certo non sono stati clementi.

L’esibizione di Laura Pausini

La prima serata è stata anche la volta di Laura Pausini: la cantautrice emiliana ha saputo emozionare il pubblico con la sua voce calda e di concerto con i cantanti della squadra. Un’esibizione molto attesa che ha coinvolto come sempre tutte le generazioni.