Amici, un medico fa visita ai ragazzi per dare nuove regole sul Coronavirus

Mentre il governo sta valutando l'ipotesi di chiudere tutte le scuole italiane a seguito dell'emergenza Coronavirus, anche l'accademia più famosa della tv, ovvero quella di 'Amici di Maria De Filippi', corre ai ripari: in queste ore il medico Samantha Costabile ha fatto visita agli allievi per spiegare loro quali misure adottare in via precauzionale.

I ragazzi di Amici, infatti, non sono completamente isolati dal mondo, ma hanno contatti con persone che arrivano dall'esterno ed è giusto che vengano coinvolti in una routine di prevezione del virus all'interno della Casetta. "Sono un medico - ha spiegato la dottoressa agli studenti - Voi siete entrati due settimane fa, quello che vi dirò non vi deve terrorizzare: c’è bisogno di seguire delle regole comportamentali per evitare la diffusione del virus. Ci deve essere la pulizia delle mani, che devono essere lavate per venti secondi con un prodotto che contenga il cloro".

"Quando presumiamo di essere affetti da un ‘simil raffreddore’ - ha proseguito - dobbiamo utilizzare immediatamente la mascherina. Devo anche dire che gli animali domestici non diffondono il virus e nemmeno i pacchi dalla Cina. Bisogna prevenire senza allarmismo. Si diffonde in maniera molto veloce, ma diventa aggressivo quando ci sono delle patologie già esistenti e se viene contratto dagli anziani. Per tutti gli altri, ha lo stesso decorso di un’influenza. Stanno studiando un vaccino per limitare la diffusione del Coronavirus. Non diffondiamo il terrore e non ghettizziamo: questi due fenomeni sono peggio del virus".

Non è ancora chiaro invece se anche 'Amici di Maria De Filippi' opterà per una registrazione "a porte chiuse" in occasione delle prossime puntate. Il provvedimento di Mediaset che ha riguardato nelle settimane scorse i programmi televisivi in onda dalla Lombardia (tra cui Le Iene e Pomeriggio 5), epicentro italiano del contagio, potrebbe essere esteso anche a Roma, dove nelle ultime ore si sono registrati 20 casi di Coronavirus.

Intanto salgono a 92mila i casi globali (93.455), con infezioni in oltre 70 Paesi e territori, 50.700 le persone guarite. I decessi ad ora sono 3.1980 persone. Le zone "rosse" continuano a essere: Italia, Iran, Giappone, Corea del Sud e Cina. Nel nostro paese sono 2.263 i casi di persone ammalate, 428 più di lunedì. I morti sono 80.