Amici di Maria De Filippi: serale a rischio?

Mentre sta per riniziare Uomini e Donne e C'è posta per te sta selezionando le storie da raccontare, si inizia a parlare anche di un altro programma molto importante per Maria De Filippi. Si tratta di Amici, la scuola televisiva che ogni hanno lancia sul mercato cantanti e ballerini talentuosi.

Pochi giorni fa, sul profilo Instagram ufficiale del programma, è stato comunicato che i casting sono aperti. Ma ora, un'indiscrezione pubblicata da 361 magazine, parla di serale a rischio per Amici. Che vuol dire?

Amici di Maria De Filippi: serale in bilico

Da almeno un paio d'anni, Maria De Filippi cerca di spostare il serale del programma in mezzo alla settimana senza riuscirci, purtroppo. E stando a quanto riporta il sito, Amici potrebbe non andare in onda il sabato sera nella prossima stagione televisiva. Questo non significa che la conduttrice sia riuscita nel suo intento. Per ora, infatti, il programma non ha collocazione alcuna.

Di certo si sa soltanto che Amici andrà in onda nella fascia pomeridiana, con il daytime su Real Time e la puntata del sabato su Canale 5. Per il resto i vertici Mediaset non si pronunciano. Brutte notizie in vista per Maria?