Gabriel Garko vs Francesco Totti: la sfida degli ascolti dipende da loro

Una serata all'insegna delle sfide, non solo tra concorrenti. Chi, tra Ballando con le stelle e Amici di Maria de Filippi, si aggiudicherà gli ascolti della prima serata di oggi, sabato 14 aprile? Ancora presto per dirlo ma le due conduttrici della tv, Milly Carlucci e Maria De Filippi, ce la stanno mettendo tutta per "battersi" a vicenda. Già perché se Milly Carlucci ha schierato in pista Gabriel Garko, ballerino per una notte, la "rivale" a Mediaset, Maria De Filippi, ha convocato Francesco Totti e considerato l'ultimo successo dei giallorossi in Europa ha fatto centro.

Gabriel balla con Gioia

Protagonista sabato 14 aprile del dance show di Rai 1 Gabriel Garko. L'attore torinese, ballerino per una notte, si esibisce in un sensuale tango sulle inconfondibili note del brano "Kiss" di Prince, accompagnato dalla bellissima Gioia Giovanatti. A valutare la performance, come sempre, Sandro Mayer e il punteggio ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara per la classifica finale.

Francesco Totti scende in campo per Maria De Filippi

Per la seconda puntata del serale, sabato 14 aprile, Queen Mary non si fa trovare impreparata e schiera l'artiglieria pesante. Ospite Francesco Totti, che con le sue ormai note doti da showman non farà fatica a far impennare gli ascolti. E l'ex capitano della Roma non è l'unico grande nome della serata: sul palco del talent anche Gianni Morandi e il rapper Ghali“