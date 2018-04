Amici, Einar Ortiz: scheda e foto

Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due squadre del programma, la bianca e la blu.

Tra i blu Einar. Nato a Cuba nel 1993, vive in provincia di Brescia con la madre, due sorelle e il compagno della madre. Lavora come operaio in una fabbrica che produce filo diamantato per tagliare il marmo e ha fatto anche il tornitore. E' venuto in Italia a 9 anni insieme alla madre e alla sorella. Canta da quest'anno e non ha mai preso lezioni di canto. I suoi modelli di riferimento sono Shawn Mendes, Bruno Mars, John Legend, Justin Bieber e Marco Mengoni. Si sta cimentando anche nella scrittura di inediti nati dai sentimenti che prova nella vita quotidiana.

Nella puntata speciale di sabato 17 marzo, Einar è stato il primo allievo di #Amici17 ad aver conquistato la maglia verde del Serale.