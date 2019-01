Amici, Elena D'Amario lascia Maria De Filippi? La stories non lascia dubbi

Il 2018 si era concluso con tanti dubbi sulla presenza/assenza di Elena D'Amario nella squadra dei professionisti di 'Amici', ma l'anno nuovo è cominciato con una grande conferma.

Elena D'Amario lascia Amici?

E' stata la stessa ballerina, qualche ora fa, a rassicurare i fan su Instagram. La D'Amario - che è uno dei fiori all'occhiello del corpo di ballo di Amici, ormai da anni - non lascerà Maria De Filippi e i suoi colleghi di Mediaset, ma resterà nella scuola che le ha regalato, finora, un bel successo.

Il primo gennaio era a New York, come ha fatto sapere in un post, ma - come le ultime stories testimoniano - è già tornata a Roma, dove, a quanto pare, si tratterrà.

Con la scritta 'Back' e una passeggiata tra i corridoi di Amici, Elena ha fatto capire chiaramente che la rivedremo anche nel 2019 nel talent di Queen Mary. Immediata la gioia dei fan che la apprezzano moltissimo.