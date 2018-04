Amici, Heather Parisi: "Qualcuno fermi questo gioco al massacro prima della tragedia"

"Ignorare il male equivale ad esserne complici", scrive quindi nella didascalia Heather, allegando un pensiero di Martin Luther King. E precisa: "Anche in questa settimana ho assistito incredula a una violenza nei confronti miei e della mia famiglia che non ha nessuna giustificazione. Ne è complice chi la ignora, chi pretende di spiegarla con la provocazione, chi cerca inutile visibilità e chi la concede inseguendo stupidi scoop, chi la alimenta con l'arroganza delle proprie idee e il discredito di quelle altrui".

Sin dalla prima puntata del talent show, infatti, tra Heather e l'allievo del programma si è creata tensione. E le critiche della giudice non sono state digerite dai follower di lui, che sarebbero arrivati a minacciare "anche fisicamente" lei e la bambina. Oggi la ballerina americana sbatte sul piatto le prove e posta le minacce di cui è stata vittima. Parole inaccettabili: "Ma sparatevi tutte e due" , "Ti ammazzo la famiglia...semmai siete voi le cretine che non capiscono", "Spero che la sera tua figlia prenda una pistola e ti spari".

"Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro prima che accada l'ennesima tragedia attribuita all'iniziativa di uno squilibrato solitario con tanti complici". Così Heather Parisi torna a parlare della polemica con i fantomatici fan del cantante Biondo. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, la giurata di Amici pubblica gli insulti ricevuti online e rivolti a lei e alla figlia Elizabeth ed invita una volta per tutte a chiudere la questione prima che - spiega - possa proseguire in una degenerazione.

