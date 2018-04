Amici, scoppia il caso "auto-tune": Heather Parisi accusa Biondo di usare l'aiutino

Nell'ultima puntata di Amici, andata in onda sabato 21 aprile, non c'è stato alcun eliminato, ma i colpi di scena e le polemiche non sono mancati. L'atmosfera, in studio, si è particolarmente scaldata quando è toccato a Biondo cantare. Dopo l'esibizione del cantante della squadra bianchi, infatti, Heather Parisi gli ha chiesto se avesse utilizzato l'auto-tune e Biondo ha confermato.

Da lì è scoppiato il putiferio. "Auto-tune is for puppies", ha attaccato la ballerina, riprendendo una frase usata in passato da Christina Aguilera. Perplesso il ragazzo non ha immediatamente risposto, ma a scendere in campo in sua difesa, ci ha pensato Rudy Zerby (grande sostenitore del cantante in gara): "Heather, scusa, detta da una donna questa è una grandissima str......".

La Parisi ha sostenuto che Biondo stia barando: "Stai imbrogliando, stai ammettendo di non saper cantare ricorrendo a una macchinetta che ti renda intonato". Ad appoggiarla anche Ermal Meta, il quale ha difeso la Parisi sostenendo che nelle sue parole non ci fosse nessuna offesa, al contrario di quanto detto da Zerbi. Attaccato su più fronti, Biondo ha così pensato di difendersi, dicendo che anche Ghali usa l'auto-tune. Ed è qui che Ermal Meta non ci ha visto più: "Ti stai forse paragonando a Ghali? Ghali fa una cosa completamente diversa da quella che fai tu".

Lasciando momentaneamente da parte l'esibizione di Biondo, Heather Parisi ha poi parlato di un video nel quale il cantante la chiama "hater", "odiosa": "Tu hai delle responsabilità per tutti i ragazzini e le ragazzine che ti seguono. Mia figlia di 7 anni è stata minacciata di essere picchiata a sangue dai tuoi fan perché ha detto che non le piacevi", ha aggiunto la ballerina.

A calmare le acque ci ha pensato Maria che, con la sua pacatezza, ha sottolineato che non è stato Biondo a minacciare la figlia della Parisi. Ma gli scontri Biondo-Heather, quasi sicuramente, non finiranno qui.