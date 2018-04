Amici, Heather Parisi furiosa: "Prof offensivi, è orribile. Così non mi piace"

Severa e imparziale, ma senza mai dimenticare che davanti ha dei ragazzi talentuosi felici di inseguire un sogno. Con questo spirito Heather Parisi ha accettato di far parte della commissione esterna di Amici, e questo ha dimostrato nella prima puntata del serale, sabato scorso, a differenza di alcuni suoi colleghi.

Troppo ostili alcuni, di manica larga altri, e la ballerina non ci sta. "Questi professori, quasi tutti, hanno un tono aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi - si sfoga in un video pubblicato sulle pagine social del talent - soprattutto quando si tocca l'argomento fisico. E' orribile. Mai nessun professore o maestro di danza nella mia vita mi ha trattato come ho visto sabato scorso. Non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi, a me così non piace".

Qualche sassolino dalla scarpa, poi, se lo leva anche nei confronti dei suoi colleghi della commissione esterna: "Ho paura che sta subentrando una specie di paraculismo. Non posso credere che Simona Ventura, con un background come il suo, se ne esce con 'quanto è carismatico Biondo'. O non conosce il significato della parola o sta mentendo, non puoi dire che Biondo è carismatico, il carisma è tutta un'altra cosa. Anche Bocci, non può dire che Valentina in quel momento era sensuale. Era solo terrorizzata, aveva gli occhi terrorizzati e non faceva altro che guardare la coreografia della ballerina". Insomma, non buona la prima, secondo Heather, che non perde tempo e ha già iniziato a far sentire la sua voce.