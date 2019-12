Amici, eliminata la band Inico: ecco i 16 allievi

(Amici, l'esame di sbarramento degli Inico)

La quinta puntata di ‘Amici’, in onda su Canale 5 nell’attuale fascia pomeridiana del sabato, ha decretato la fine del sogno per la band Inico, l’unica in gara in questa edizione. Il duo composto da Nicolò Arduini e Juri Scala si è esibito con il brano "1969" di Achille Lauro, scontrandosi con Stefano Farinetti che ha trionfato con un suo brano inedito.

“Sono stati mesi duri per arrivare fino a qua. È un’esperienza che sicuramente mi ha cambiato in positivo. Non è la fine di niente ma l’inizio di qualcosa”, è stato il commento di Nicolò che insieme al compagno e ad altri musicisti aveva anche partecipato all’edizione numero 15 di ‘X Factor’ con il gruppo che allora aveva il nome di ‘Traccia 24’.

Amici 19, gli allievi del talent

Con l’eliminazione degli Inico e quella precedente del ballerino Alioscia, gli allievi del talent restano in 16: 10 cantanti e 6 ballerini.

Cantanti: Stefano, Jacopo, Martina, Skioffi, Giulia, Michelangelo, Devil Angelo, Francesco, Gaia, NYV.

Ballerini: Javier, Giorgia, Talisa, Giuseppe, Valentin, Federico.

Amici, quinta puntata: ospiti Emma Marrone e Lilli Gruber

La quinta puntata del talent ha visto la partecipazione di Emma Marrone che si è esibita con il singolo ‘Stupida allegria’ e Lilli Gruber che ha presentato il suo nuovo libro ‘Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone’.

Giornalista, scrittice, la prima donna a condurre il tg della sera, signore e signori Lilli Gruber ad #Amici19 🤩✨ pic.twitter.com/7cKf5uSEcd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 14 dicembre 2019