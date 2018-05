Amici, Maria De Filippi punta in altro: "Sogno un format internazionale"

Sarà la sfida di sabato con l'Eurovision, o le 16 edizioni sulle spalle (17 con questa ancora in corso), Maria De Filippi inizia a sentire l'esigenza di un cambiamento importante per "Amici", dando al format un respiro internazionale.

"Il mio sogno - confida a Silvia Toffanin nello speciale di Verissimo sul talent - sarebbe avere un Amici italiano che si scontri con un Amici francese, con uno spagnolo e così via. Sarebbe bello avere una rappresentanza dell'Italia, trovata attraverso Amici, una rappresentanza della Spagna trovata attraverso i loro talent, e fare un'edizione in cui si scontrano le varie nazioni".

Punta in alto Maria e ha già un'idea: "Una giuria composta da italiani e da rappresentanze straniere. In questo modo Amici da settembre a quando inizia il serale sarebbe alla ricerca dei talenti che rappresentano l'Italia". Un progetto in grande, ma se lo dice Queen Mary...