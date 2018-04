Amici, Irama: scheda e foto

Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due squadre del programma, la Bianca e la Blu.

Tra i bianchi Irama. E' nato nel 1995 e vive a Monza con la madre, il padre e la sorella. Scrive canzoni dall'età di 7 anni, cresciuto con le canzoni di Fabrizio De André e Francesco Guccini. Ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione giovani.

Difficile confinarlo in un preciso genere, definisce la sua musica come un ibrido proprio perché non si pone mai limiti in fase creativa. Di lui dice che è lunatico, testardo, determinato e sensibile.