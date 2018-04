Amici, Lauren Celentano: scheda e foto

Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due squadre del programma, la Bianca e la Blu.

Tra i Blu Lauren. Del Connecticut, è nata nel 1998 e vive in un campus universitario con altre sei ragazze. Durante l'estate torna a casa dai genitori e dal fratello. Ha iniziato a ballare a 4 anni ma si è cimentata anche nel canto e nella recitazione. Il suo sogno è esibirsi a Broadway, proprio per mettere insieme la passione per queste tre forme d'arte. Balla molti stili, jazz, contemporaneo, hip-hop, tap.

Si definisce perfezionista e capace di restare calma anche sotto pressione, ma è anche indecisa e ritardataria.