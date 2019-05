Amici, la lettera di Alessandra Amoroso fa commuovere Maria De Filippi

Sorpresa per Maria De Filippi durante la semifinale di Amici. In studio infatti è arrivata Alessandra Amoroso, che ha voluto leggere una lettera proprio per la conduttrice, da lei definita “una mamma”.

“Sono passati dieci anni, incredibile ma vero. Io e te lo sappiamo bene, dieci anni fa quando ero ad Amici, erano più le volte che mi venivano dubbi o volevo tornare indietro che non quello che mi facevano capire che grande opportunità stessi vivendo”, ha iniziato a leggere la Amoroso rivolta a una commossa Maria De Filippi. “Tu capivi anche solo dai monitori che qualcosa non andava. Con pazienza infinita, mi prendevi e mi lasciavi sfogare, asciugavi le mie infinite lacrime, mi comprendevi e mi consentivi di essere semplicemente me stessa – continua la lettera – Quando mi vedevi triste o scoraggiata, mi lasciavi scappare via lontano da tutto e tutti e aspettavi il mio ritorno, perché sapevi che sarebbe stato così”.

“Grazie perché mi hai sempre ascoltata, mi hai lasciata crescere, cadere e rialzarmi e capire questa nuova vita, dandomi la possibilità di diventare quello che sono oggi e di avere questa mia Big Family, affezionata a me alla mia musica. Sei una grande donna, Maria, e ti voglio bene per essere stata per me una semplice mamma”

Amici, Alessandra Amoroso sorprende Maria De Filippi con una lettera

Maria De Filippi e Alessandra Amoroso si sono abbracciate commosse dopo la lettura della lettera, tra gli applausi del pubblico.

“Tutto quello che ha detto del periodo di Amici è vero. Faceva tanta fatica, davvero – ha ricordato la De Filippi – Lei soffriva la chiusura, soffriva la non libertà del programma, la telecamera. L'nica cosa che non capiva era il talento che aveva, ed era tanto ed era un grande peccato non farlo vedere questo benedetto talento. Tutte le volte che le dicevo: ‘Resisti’, lei mi diceva: ‘Non me ne frega niente, io voglio tornare a casa mia, vado a fare il karaoke’. Però, le dicevo, quando sei sul palco e canti quel momenti lì ti piace. Tu devi resistere e vedrai che poi farai solo quello nella vita, non la televisione. Ed è ancora così: quando vai là sei pazza di gioia”.