Amici, la produzione interviene sulla lite Biondo-Parisi: "Solidarietà a Heather"

Un nuovo capitolo si aggiunge alla querelle tra Biondo e Heather Parisi. E stavolta sembra essere l'ultimo. Dopo la velenosa lettera [QUI IL TESTO] scritta dalla mamma del ragazzo alla giurata del talent show ("Sono rimasta basita dal linciaggio mediatico", si legge) adesso è la produzione del talent show di Canale 5 ad intervenire direttamente sulla vicenda. E lo fa esprimento massima solidarietà alla ballerina americana.

Di seguito il messaggio della produzione:

La produzione Fascino Pgt desidera esprimere la massima solidarietà a Heather Parisi in merito agli attacchi personali da lei ricevuti sui suoi profili social da parte di sedicenti fans dell’artista conosciuto come Biondo.

Vogliamo in particolare precisare che Biondo è evidentemente estraneo ai fatti, come già sottolineato da Maria De Filippi durante la diretta di sabato scorso, poiché come è noto, ai ragazzi presenti al serale è assolutamente vietato sia avere contatti con l’esterno che accedere al web. Il video citato in trasmissione da Biondo gli è stato infatti mostrato in settimana dalla produzione, affinché lui potesse sapere a cosa si riferisse la Parisi quando ne aveva fatto riferimento nella puntata precedente.

La produzione si augura che il clima si rassereni e che le parti coinvolte possano ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma.