Amici 18, la proposta rivoluzionaria di Loredana Bertè: “Voti il pubblico da casa”

La seconda puntata del Serale di ‘Amici’ ha decretato la fine della corsa verso la vittoria del talent di Ludovica dei Bianchi, sconfitta nella sfida finale da Tish dei Blu.

Al di là dei consueti commenti da parte dei fan schierati con le due squadre, la decisione ha portato Loredana Bertè, giudice speciale del programma, ad avanzare una proposta definita “rivoluzionaria” dagli account social del programma che vorrebbe fosse accolta già nella puntata di sabato 13 aprile.

Amici 18, la proposta di Loredana Bertè per la terza puntata del Serale

Alla fine della seconda puntata di Amici Loredana Bertè ha espresso tutto il suo disaccordo per l’eliminazione di Ludovica voluta dai professori e ritenuta ingiusta dal pubblico che non ha potuto battersi per salvarla attraverso il televoto. I responsabili, a detta della cantante, sono proprio i docenti oltre che Jefeo, compagno di Ludovica e membro della squadra avversaria che ne ha stabilito l’uscita.

Ecco, allora, arrivare la proposta di Loredana Bertè: permettere che al terzo serale di sabato 13 aprile, la prima manche venga votata dal pubblico mediante televoto, evitando che Jefeo si esibisca per dimostrare alla Squadra Blu di potersela cavare anche senza di lui. Se i Blu vinceranno, i professori non voteranno neanche nella manche successiva mentre, se vinceranno i Bianchi, la Bertè eviterà di nominare Jefeo.

“Va da sé – si legge inoltre nel comunicato – che obbligatoriamente, seguendo quello che pensa il pubblico, mi troverò a mettere a rischio Alberto che rappresenta l’esatto contrario di Jefeo, ovvero il bel canto per eccellenza, cosa che non avrei nessuna intenzione di fare”. Ora non resta che aspettare di capire se la produzione accetterà la proposta di Loredana Bertè o proseguirà secondo il regolamento stabilito.

Amici 18, Rudy Zerby risponde a Loredana Bertè

Immediata la replica del professore di canto Rudy Zerbi alla proposta “rivoluzionaria” della giudice Loredana Bertè.

“Ho grande stima per Loredana come donna e come artista, ma non credo di far parte di un programma chiamato “Amici di Loredana Bertè”, fa sapere il professore: “Ovviamente non ho problemi ad accettare il televoto perché ho sempre avuto attenzione per il parere del pubblico, ma mi chiedo perché mettere a rischio proprio un talento acclamato come quello di Alberto. Io sono a favore di tutti i generi dalla trap al bel canto, Loredana invece sostiene che Jefeo fa una trap senza qualità mentre ad Alberto riconosce un talento nel bel canto”.

“Opinioni diverse ma pur sempre opinioni e come tali entrambe rispettabili” – prosegue Zerbi – “Quando Loredana, che si è sempre schierata a protezione del talento, propone che, nel caso di vittoria dei Bianchi, Alberto sia eliminabile, mi sembra invece una proposta contraddittoria verso quella ricerca di qualità del canto e della protezione del talento da lei così fortemente espresse”.