Amici di Maria De Filippi: l'esame di ammissione al serale di Irama

È iniziato il contro alla rovescia: mancano davvero pochi giorni alla partenza dell’edizione serale del programma Amici condotto da Maria De Filippi. Nel pomeriggio di sabato 24 marzo ci sono state le esibizioni di alcuni dei concorrenti in gara che si contendono il posto al serale. Irama, uno dei cantanti della classe, non è riuscito a superare la prova ed è stato quindi bocciato.

Quali sono le novità del serale di Amici di Maria de Filippi?

Il serale andrà in onda rigorosamente in diretta: una scelta positiva e volta a scongiurare il proliferare di anticipazioni e spoiler che hanno caratterizzato le passate edizioni; allo stesso tempo, però, è inevitabile che lo spettacolo 'live' renderà il lavoro del nuovo direttore più ostico rispetto a quello svolto da Peparini, le cui scenografie andavano sempre in differita. Secondo 'ordine': i ragazzi non indosseranno più tute, bensì veri e propri costumi.