Amici 2018, il serale: cast, anticipazioni e tutte le informazioni

Amici 2018, il serale della 17esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per tornare in primavera. L’appuntamento sarà come sempre in prima su Canale 5. E questa al momento è una delle poche certezze. Ancora work in progress, infatti, il cast, dai giudici ai coach. Intanto, ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni in vista della partenza.

Amici 2018 – Direttore artistico

Luca Tommassini prenderà il posto di Giuliano Peparini, che lascia dopo quattro edizioni. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata di sabato 17 febbraio. “Maria, voglio farti più felice che mai”, ha detto il ballerino e coreografo alla conduttrice al suo debutto in studio. [QUI tutto quello che c’è da sapere su Luca Tommassini]

Amici 2018 – Le squadre

Gli allievi ammessi alla fase finale del programma verranno selezionati nelle prossime puntate.

Amici 2018 – Giudici

Ambra Angiolini sarebbe confermata: "Nessuno sa cosa succederà, però sono stata davvero tanto bene, quindi ci penserei", ha spiegato l'attrice, interpellata su un possibile bis. Rebus totale sugli altri nomi, che - ricordiamo - lo scorso anno comprendevano anche Daniele Liotti, Ermal Meta ed Eleonora Abbagnato.

Amici 2018 – Coach

Pare improbabile il ritorno di Emma Marrone, che nel corso dell'ultima edizione è arrivata in corsa solo per sostituire in fretta e furia l'uscente Morgan dopo le polemiche. Nessuna indiscrezione, invece, sulle intenzioni di Elisa. Chi, poi, spera nel nome di Alessandra Amoroso dovrà mettersi l'anima in pace. La cantante salentina, infatti, non ha alcuna intenzione di tornare sul piccolo schermo: "La tv in passato mi ha ‘schiacciata’ e non voglio stare male come allora - ha confessato - Solo quando salgo sul palco e faccio musica mi sento libera e i fan se ne accorgono. Anche in un ambiente come Amici, nel quale conosco pure le signore delle pulizie, so che avrei il terrore nel ruolo di direttore artistico”.