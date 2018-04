Amici, Matteo Cazzato: scheda e foto

Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due squadre del programma, la Bianca e la Blu.

Tra i Blu Matteo. Classe 1989, vive a Presicce (Lecce) con i genitori e ha una sorella più grande. Ha cominciato a cantare a 8 anni, quando i genitori lo hanno iscritto a un concorso locale che ha poi vinto. Ha studiato canto lirico per 5 anni, poi ha capito che non era la strada giusta per lui e si è avvicinato lentamente al soul e al blues.

Si definisce testardo, di cuore e a volte timido, anche se non si direbbe.