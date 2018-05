Nadia Toffa, salta l'ospitata ad Amici: la delusione in un post

Non vedeva l'ora di vedere Maria De Filippi e i ragazzi di Amici, per travolgere anche loro con la sua energia e la sua positività, ma Nadia Toffa è stata costretta a rinunciare all'ospitata in programma sabato 5 maggio.

La Iena prosegue senza sosta e con grande ottimismo la sua lotta contro il tumore, tanto da essere diventata un modello per tutte le persone che stanno combattendo la stessa battaglia - e non solo - ma in questo lungo e faticoso percorso a volte capita di doversi fermare. L'importante, però, è rialzarsi, come sa fare lei.

"Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea - ha fatto sapere Nadia Toffa su Instagram - Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. Gli appostamenti di certo continuano a oltranza e Amici di sicuro va rimandato a sabato prossimo 12 maggio. Ma vi aggiorno in settimana. Peccato. Volevo vedere Maria. #thequeen #nonstonellapelle".