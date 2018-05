Amici, anticipazioni puntata: Sophia Loren e tutti gli ospiti

(Nel video in alto, le anticipazioni della prossima puntata di "Amici")

Maria De Filippi prosegue il reclutamento di super ospiti per il suo "Amici". Attesi nella prossima puntata, in onda eccezionalmente domenica 27 maggio, in prima serata su Canale 5, una vera e propria icona come Sophia Loren, i cantanti Gino Paoli, Ornellla Vanoni, Gigi D'Alessio, Riki, Annalisa e la ballerina Carla Fracci.

Intanto, dopo l'elezione di Lauren a vincitrice della categoria danza, proseguono le sfide per aggiudicarsi un posto in finale. Questi gli allievi rimasti in gara: tra i blu, Carmen Ferreri, Lauren Celentano, Einar Ortiz; dei bianchi, Emma Muscat e Irama.