Amici, Maria De Filippi al vetriolo con Al Bano e Romina: "Non ho un padrone"

“Non ho un padrone ma un editore e penso che sia una persona perbene”. Con questa espressione Maria De Filippi ha risposto alle “accuse” molto velate che il duo Romina Power e Al bano hanno rivolto alle tv commerciali. La “scena” è avvenuta durante la puntata serale di Amici andata in onda su Canale 5 sabato 19 maggio in prima serata.

E mentre si attende l’arrivo di Loredana Lecciso da Barbara D’Urso per il pomeriggio di domenica, Al Bano e Romina Power sono stati ospiti durante la puntata serale di Amici. Il duo ha portato sul palco la canzone per eccellenza del repertorio “Felicità” ma con un arrangiamento rap. Una delle strofe recitava: “Felicità è una televisione che non sia di parte, non abbia padroni, conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience estinguono il caro, estinto o no, che cosa vi importa? Le buste di sponsor son sotto la porta, gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente”. Insomma, parole non proprio graditissime negli studi Mediaset.

Loredana Lecciso torna in tv

C’è grande attesa per il ritorno di Loredana Lecciso in uno dei salotti più amati dagli italiani, quello di Domenica Live. Nel pomeriggio di oggi domenica 20 maggio, Barbarella intervisterà Loredana Lecciso per la seconda volta. Durante l’ultima intervista Lecciso era parsa ancora molto addolorata per la fine della sua storia d’amore con Al Bano. Questa volta sarà più dura?