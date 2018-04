Amici17, la prima puntata del serale inizia con polemica. Simona Ventura sbotta: "Ora basta"

Non è mancata la polemica nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 7 aprile. Protagonista della "performance" la show girl Simona Ventura che ha prima puntato il dito contro Rudy e ha poi "bacchettato" Sephora.

La prima puntata

Tante le sorprese e tanti anche gli ospiti attesissimi che si sono avvicendati sul palco: uno nome tra tutti Laura Pausini.La cantautrice emiliana ha conquistato il pubblico in studio con lo "spettacolo" che ha messo in scena con i ragazzi della scuola: già perché di un vero e proprio spettacolo si è trattato, del resto le canzoni di Pau da sempre fanno sognare intere generazioni. Insomma, un successo annunciato quindi.

La polemica di Simona Ventura

"Matteo ha un timbro che spacca, Rudy capisco che è il tuo personaggio fare il cattivo, ma ora basta!" ha ribattuto Simona Ventura a Rudy

dopo che l'insegnante aveva commentato in maniera non proprio carina l'esibizione. Infine super Simo ha voluto bacchettare anche Sephora che non aveva accettato di buon grado le "critiche" di Garrison: "Volevo aprire una parentesi su Sephora: se hai un atteggiamento così non andrai da nessuna parte! E’ così, te lo dico io che ho 53 anni! Partecipi ad una grande scuola, e i no fanno meglio dei sì!”. Ecco il video