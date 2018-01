I ragazzi di Amici chiamati a pulire le strade di Roma, Maria De Filippi spiega i motivi

Il provvedimento disciplinare nei confronti degli studenti della scuola di Amici ha fatto discutere.

Se per Nicolas, Filippo, Vittorio e Biondo il destino è ancora incerto visto che per rientrare nella scuola dovranno affrontare degli esami, la decisione che ha posto i restanti ragazzi nella condizione di contribuire alla pulizia delle strade di Roma appare ormai definitiva anche alla luce del riscontro positivo della sindaca Virginia Raggi che, ospite di Massimo Giletti a ‘Non è l’Arena’, ha confermato che i suoi collaboratori stanno prendendo contatto con la produzione del programma.

"E' giusto insegnare loro il rispetto della disciplina" è stato il commento che Maria De Filippi ha rilasciato al Corriere della Sera spiegando i motivi che hanno indotto a prendere il severo provvedimento.

“I ragazzi che partecipano al talent lasciano la loro famiglia. Sono ragazzi che si allontanano dai loro genitori e ne sentiamo la responsabilità. Per questo, era giusto insegnare loro il rispetto della disciplina necessaria per il mestiere che vogliono imparare, regole di vita che segue chiunque si ponga un obiettivo” ha aggiunto la conduttrice, il cui nome affiancato al titolo del programma molto dice sul suo impegno personale nella formazione dei ragazzi.

Maria De Filippi ha anche spiegato perché ha preferito non entrare nei dettagli dell'accaduto di fronte alle telecamere: "Hanno 20 anni e la televisione resta una grande lente di ingrandimento che può etichettare cose che, se fossero successe in famiglia, sarebbero rimaste in famiglia” ha aggiunto “Ma con loro, privatamente, sono entrata assolutamente nel dettaglio. Tutti possiamo sbagliare, ma quando si va oltre, qualcosa si deve fare. Lavorando di notte capiranno il senso di cosa significa farlo. E anche i ragazzi che lo seguono da casa".