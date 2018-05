Torna la pace tra le ex rivali in amore: Belen e Emma cantano ad Amici

Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena quella di Amici andata in onda nella serata di sabato 12 maggio. Maria De Filippi, consueta padrona di casa, ha messo insieme sul palco anche Belen Rodriguez e Emma Marrone. Incredibile? Lei ci è riuscita. Intanto, la vincitrice della sesta puntata di Amici è stata Carmen.

La sfida tra Carmen e Lauren

Nella finalissima Carmen ha proposto "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante e Lauren ha proposto una coreografia con alcune hit Rihanna. Alla commissione esterna, composta da Emma Marrone, Arisa, Simona Ventura, Heather Parisi, Michelle Hunziker e Giulia Michielini, l’arduo compito di decretare la vincitrice della puntata e “urlo di tamburi” la scelta è ricaduta su Carmen.

Il simpatico siparietto di Belen e Emma Marrone

Belen Rodriguez ha calcato il palco con una parrucca bionda e ha cantato “Amami”, di fronte a lei Emma Marrone. Anche i detrattori del gossip ricorderanno che è stato proprio il palco della scuola di Amici ad alzare un muro tra le due donne: già perché sei anni fa proprio qui Belen Rodriguez si è esibita in un balletto con Stefano De Martino che poi è diventato suo marito (attualmente ex) ma che all’epoca era fidanzato con Emma Marrone (anche lei nella scuola). “Il labiale era perfetto solo che io non cammino così da figa” ha commentato Emma Marrone dopo l’esibizione di Belen. E la show girl argentina ha ribattuto: “Vorrei la tua voce”. Insomma, a suon di complimenti è tornata la pace tra le due, anche loro ex, rivali in amore.