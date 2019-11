Amici, anticipazioni puntata: tutte le sfide

Domani, sabato 30 novembre, a partire dalle 14.10, su Canale 5, va in onda la terza puntata della fase pomeridiana di 'Amici' condotto da Maria De Filippi.

Anticipazioni Amici 30 novembre 2019

Al via dunque le sfide esterne per gli allievi. Chi dei quattro cantanti Gaia, Jacopo, Nicolò (frontman dei Nico) e Skioffi dovrà dimostrare il proprio talento per mantenere il banco? Saranno proprio loro a sfidare gli esterni?

Non solo. Durante la puntata del daytime di ieri, infatti, la cantante Martina si è candidata come sfidante al posto di Nicolò. Ed ora bisogna aspettare il verdetto della commissione chiamata a valutare la sua proposta.

Ma le insidie non sono finite qui. Oltre alle sfide esterne, gli studenti sono chiamati ad una ulteriore prova. Come annunciato dalla conduttrice, entro tre puntate i banchi della scuola del talento passeranno da 18 a 16. A giudicare chi è meritevole di restare sarà il corpo docente.

Parallelamente prosegue la sfida a squadre, il cui risultato determina chi indosserà la maglia rossa la prossima settimana.