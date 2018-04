Amici, Maria chiama gli "ex": Stefano torna a ballare, Emma e Stash super ospiti

E' la puntata dei grandi ritorni quella di sabato 28 aprile. Maria De Filippi punta sugli "ex" Amici che non deludono mai e tenta la scalata sul podio dell'Auditel, finora sempre molto combattuta con la rivale Milly Carlucci e il suo "Ballando".

Finita l'avventura da conduttore in Honduras, Stefano De Martino torna a indossare i panni del ballerino, e in studio ecco il primo incrocio pericoloso. Tra gli ospiti della serata, infatti, attesissima Emma Marrone che duetterà con Biondo in "Someone Like You" di Adele, ma il suo non è l'unico nome di spicco della serata. Ci saranno anche Stash & The Kolors, Fedez, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, per altri duetti con i ragazzi. "Ospite speciale" Alessandra Amoroso, che si staccherà per un attimo dalla commissione esterna per esibirsi con un allievo dei Blu.

Occhi puntati, nella seconda fase, sulla nuova sfida: la battle. Una super coreografia che coinvolge tutti i ballerini delle due squadre, che si daranno appunto battaglia contemporaneamente.

Amici 2018, quarta puntata: le assegnazioni

Squadra Bianca

Luca balla "Rolling in the Deep" di Veronica Paperini e prova proibitiva su tacchi di Luca Tommassini;

Emma canta "Creep" dei Radiohead e duetto "Someone Like You" di Adele;

Biondo duetta con Emma su "Someone Like You" di Adele

Squadra Blu

Bryan balla "Fiamme di Parigi" e "Beethoven sinfonia n. 5" di Alessandra Celentano, più la prova proibitiva su tacchi di Luca Tommassini;

Lauren balla "End of Time" di Bill Goodson;

Matteo canta "Con te Partirò" di Andrea Bocelli e "Grande Amore" de Il Volo;

Carmen canta "Ad ogni costo" di Vasco Rossi e duetta con Einar sulle note di "Non mi Avete fatto Niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro;

Einar duetta sul brano "Non mi avete fatto niente"

Grande fermento anche per quella diventata ormai la gara parallela del serale, ancora più rovente: l'incessante faccia a faccia tra Simona Ventura e Heather Parisi, agguerrite rivali di questa edizione.