Rita Dalla Chiesa ad ‘Amici’ per ricordare Fabrizio Frizzi

Sarà una puntata particolare quella di ‘Amici’ in onda oggi, 31 marzo, nella consueta fascia pomeridiana di Canale 5.

Come anticipa il sito Davide Maggio, in questo ultimo appuntamento del talent prima del serale, Rita Dalla Chiesa interverrà all’inizio della trasmissione per ricordare Fabrizio Frizzi, conduttore e suo ex marito scomparso lo scorso lunedì a 60 anni.

A volere fortemente la conduttrice nella sua trasmissione è stata Maria De Filippi che proprio nella giornata segnata dal lutto aveva deciso, come molti colleghi, di non trasmettere la puntata di ‘Uomini e Donne’.

Si immagina quanto possa essere sentito il ricordo commosso che del grande Fabrizio Frizzi traccerà Rita Dalla Chiesa. Già nei giorni scorsi, infatti, la conduttrice aveva espresso il proprio stato d’animo mediante qualche breve dichiarazione pubblica e le parole scritte sulla propria pagina Facebook.

Questa per Rita Dalla Chiesa sarà la prima volta in tv dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Poi, nei prossimi giorni, la conduttrice tornerà su Rete4 con le nuove puntate (già registrate) di Ieri Oggi Italiani, che lo scorso 26 marzo era saltato in segno di lutto per la morte del popolare presentatore romano.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si conobbero nel 1983, entrambi conduttori della trasmissione Rai "Tandem" e il loro amore divenne matrimonio nel 1992. Poi, nel 1998, la rottura con la seguente straordinaria separazione che non ha lasciato spazio ad alcun rancore, ma solo ad una sincera e rispettosa amicizia ogni segnata da una perdita così forte.