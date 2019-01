Amici, scuola "occupata" dagli studenti: protesta contro Timor Steffens

Una cosa del genere non era mai accaduta in tanti anni di 'Amici di Maria De Filippi'. Gli studenti della scuola più famosa della tv italiana, in queste ore, stanno facendo 'occupazione'. Sì, proprio come avviene nei licei italiani. Il motivo della protesta sarebbe l'eliminazione del ballerino Marco Alimenti, voluta da Timor Steffens.

Amici, Marco Alimenti eliminato da Timor Steffens

Nella puntata pomeridiana, andata in onda ieri, sabato 19 gennaio, infatti, il prof di ballo ha espresso la sua opinione sul ballerino, ritenendolo non adatto a stare nella scuola di Amici (nonostante il parere contrastante di Veronica Peparini). Proprio per tale ragione, stando a quanto riporta Il Messaggero, gli studenti di Amici avrebbero tappezzato la scuola con manifeti e striscioni con le scritte 'fammi studiare', 'diritto allo studio', 'Let me grow, change e ben myself' e avrebbero indossato delle magliette con l'hashtag #Fammistudiare.

Amici, scuola occupata

Gli studenti hanno detto che non si esibiranno fino a quando non verranno ascoltate e accolte le loro richieste. Ad essere contestato, in particolar modo, è il modo con il quale Timor Steffens ha eliminato Marco Alimenti, dopo aver deciso, settimane fa, di non fargli lezione. Gli allievi della scuola di Maria De Filippi chiedono anche che il loro compagno possa rientrare ed essere riesaminato dopo almeno una settimana di lezioni con il professore di ballo.

Intanto Timor Steffens ha pubblicato un video su Instagram, nel quale annuncia un'audizione per nuovi ballerini da far entrare nella scuola di Amici:

Come andrà a finire questa brutta vicenda?