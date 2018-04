Amici, Maria convoca Totti e prova la remuntada

La sconfitta della settimana scorsa ancora brucia a Maria De Filippi, abituata a vincere quasi a mani basse, ogni sabato sera, contro Milly Carlucci. E invece nell'ultima puntata di "Ballando con le stelle" la rivale ha giocato l'asso nella manica, chiamando in pista Al Bano e Romina, generatori di punti di share. Risultato: la disfatta dell'esordio di "Amici" nonostante la nuova direzione artistica di Luca Tommassini e quel po' po' di nomi della commissione esterna.

Per la seconda puntata del serale, sabato 14 aprile, Queen Mary non si fa trovare impreparata e schiera l'artiglieria pesante. Ospite Francesco Totti, che con le sue ormai note doti da showman non farà fatica a far impennare gli ascolti. E l'ex capitano della Roma non è l'unico grande nome della serata: sul palco del talent anche Gianni Morandi e il rapper Ghali. Un trittico che dovrebbe bastare da solo a sbaragliare la concorrenza, a cui stavolta manca un vero big (ballerino per una notte Gabriel Garko, ndr).

Da non sottovalutare la gara, che inizia ad entrare nel vivo con i Bianchi che hanno perso Filippo, eliminato sabato scorso, ma acquistato Biondo. E poi polemiche, liti, frecciatine e veleni, ormai un must.