Amici, Sephora Ferrillo: scheda e foto

Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due squadre del programma, la Bianca e la Blu.

Tra i Blu Sephora. Nata nel 2000 a Napoli, vive in provincia di Udine con il padre, la madre e la sorella. Ricorda come il periodo più bello della sua vita quando il direttore della Junior Dance Company di Amsterdam le ha offerto uno stage di due settimane. Il suo sogno è di diventare una ballerina professionista e avere una propria compagnia con cui fare degli spettacoli in giro per il mondo.

Si definisce solare, determinata, schietta, obiettiva e testarda.