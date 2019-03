Al serale di Amici torna Giuliano Peparini e arriva Ricky Martin: tutte le novità

Il ritorno di Giuliano Peparini come direttore artistico del programma, l'arrivo di Ricky Martin come direttore artistico di una delle due squadre in gara (Blu o Bianca) e la presenza di un'orchestra di giovani professionisti che accompagnerà i concorrenti nelle esibizioni.

Sono le novità annunciate oggi da Maria De Filippi per la nuova edizione del fase Serale di 'Amici', che prenderà il via sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5. "Siete molto fortunati quest'anno", ha detto Maria De Filippi, parlando dell'arrivo di Ricky Martin come 'capo squadra'.

La conduttrice, nel corso della puntata pomeridiana del talent, ha annunciato anche i primi due ospiti della prima puntata del serale: Laura Pausini e Biagio Antonacci, che duetteranno con gli allievi.

Parlando dell'orchestra, questo è stato il commento in trasmissione: "Perché una grande quantità di talento è persa per il mondo per mancanza di coraggio, noi abbiamo il coraggio di puntare su di loro".

Nel frattempo solo saliti a 11 i concorrenti già selezionati per il serale: nella puntata di oggi hanno infatti ottenuto la 'maglia' del Serale i cantanti Ludovica e Jefeo. Manca dunque una sola maglia per completare il cast dei concorrenti della fase di prime time del talent, che saranno complessivamente 12. Oltre naturalmente al secondo direttore artistico delle squadre, sui cui impazzano ipotesi e indiscrezioni.