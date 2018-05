Al Bano bipartisan, dopo Milly va da Maria: sabato ad Amici

Dopo il break della scorsa settimana causa Eurovision, torna l'agguerrita sfida del sabato sera tra le due regine della tv. Difficilmente stavolta Maria De Filippi chiuderà quasi un'ora prima - come è successo sabato scorso, mentre su Rai 1 si votava per il vincitore dell'ESG e si tifava per Moro-Meta, perché "siamo tutti italiani" - anzi, ad Amici è tutto pronto per dare battaglia alla finalissima di Ballando.

Mentre Milly è dovuta correre ai ripari dopo il forfait di Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, dirottanto sulla sempreverde Gina Lollobrigida che sta già facendo chiacchierare ancora prima di scendere in pista - ballerà? - Queen Mary ha "scippato" alla rivale quell'ospite che ad aprile le è costato la prima amara sconfitta.

Al Bano, come svela in anteprima Blogo, sarà ad Amici sabato 19 maggio e canterà "Nel sole". Non ci sarà però Romina, di conseguenza l'effetto nostalgia che potrebbe arrivare a pesare quasi il 50%, né un duetto con qualche cantante (difficile immaginare un suo acuto seguito da una strofa rappata con autotune), ma probabilmente sarà Lauren a ballare sulle note della sua hit.

Insomma sarà l'ennesima sfida - e pure l'ultima di questa stagione - a colpi di super ospiti, tanto che ci si inizia a chiedere se non sia il caso di rispostare l'attenzione sui contenuti, magari rinnovandoli un po' dopo tutti questi anni.