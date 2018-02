Amici, lacrime in studio e Maria De Filippi interviene

Puntata intensa quella del pomeridiano andato in onda oggi di "Amici" che, oltre allo scontro tra la squadra del Ferro e quella del Fuoco, ha visto Einar protagonista di una sfida.

Rimproverato per la sua eccessiva insicurezza, ma spronato a fare della sua timidezza una forza, il cantante originario di Cuba è stato mandato dai professori in sfida contro Christian, in uno scontro giudicato da Adriano Pennino.

L'allievo della scuola, tuttavia, nel corso della gara, non ha retto la tensione e si è lasciato andare ad un pianto liberatorio.

Immediato l'intervento della De Filippi che è accorsa in suo sostegno cercando di consolarlo e sostenerlo nel proseguo della sfida [NEL VIDEO AL MINUTO 4.20].