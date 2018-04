Amici, Simona Ventura si scaglia contro Heather: "Si comporta come una ragazzina"

Una nuova voce si aggiunge alla lite tra Biondo e Heather Parisi. Dopo la lettera della mamma del cantante (QUI il testo integrale) e il comunicato della produzione ("Solidarietà ad Heather"), stavolta è Simona Ventura, collega e giurata della ballerina americana ad Amici, a dire la sua sulla vicenda, accusando la donna di comportarsi come una ragazzina.

I fatti sono noti: Heather ha denunciato via social di aver ricevuto offese, insulti e minacce "anche fisiche" dopo aver mosso alcune critiche al giovane cantante (che quest'anno è tra i volti più amati dal pubblico). Dopo qualche giorno, Biondo ha invitato le sue fantomatiche fan a "placarsi". Oggi però, quando la vicenda sembrava risolta, si apre un nuovo fronte di guerra: quello tra la Parisi e la Ventura.

L'attacco di Simona arriva via social. Con un video. "Va bene che il mondo va al contrario, non mi stupisco più di niente - dice - Ma ho visto che Heather ha messo like a uno che insultava Biondo. Biondo non c'entra niente con tutto questo, perché è dentro il talent, sta facendo il suo percorso e si merita tutto il successo che sta avendo in questo momento. E' bravo tecnicamente ed anche umanamente è eccezionale perché ha difeso Heather e ha ripreso le fan che la insultano, sta andando contro tutte le leggi dei social... Quindi di cosa stiamo parlando?Non ci siamo, perché vedo una di 58 anni che si comporta come uno di 18 e uno di 18 che si comporta come una di 58".