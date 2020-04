‘Amici Speciali’, in arrivo il nuovo programma di Maria De Filippi

Una data di debutto ancora manca, ma la certezza che prossimamente un nuovo filone del programma ‘Amici di Maria De Filippi’ occuperà uno spazio nei palinsesti di Canale 5 è data dallo spot che ne annuncia la partenza.

“Continuiamo a credere che il domani sia migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può. Noi di Amici, lo facciamo con la danza e con il canto” annuncia il promo di ‘Amici Speciali – Con TIM insieme per l’Italia’, il nuovo show di Maria De Filippi che si preannuncia come uno spettacolo all’insegna della speranza per un futuro migliore dopo l’emergenza coronavirus. A poche settimane dalla 19esima edizione del talent nella sua forma ‘tradizionale’, il format si arricchisce così con una nuova formula pensata proprio per essere il linea con la situazione attuale.

D’altronde, era stata la stessa conduttrice e ideatrice del programma a indicare la volontà di rivisitare ‘Amici All Star’ dedicato agli artisti lanciati nel corso degli anni che sarebbe dovuto partire a ridosso di Amici 19: “Con questa cosa del coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio”, aveva detto e ora il progetto si fa concreto.

Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. #AmiciSpeciali con @TIM_Official insieme per l'Italia vi aspetta prossimamente su Canale 5 #staytuned https://t.co/XKv3ZCZgxX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2020

Amici Speciali, il nuovo show di Canale 5

Al momento nulla di certo si sa rispetto alla dinamica del programma ‘Amici Speciali’. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, il cast dovrebbe essere composto dagli allievi che hanno fatto parte del talent, come Gaia Gozzi, Alberto Urso, Andreas Muller, Javier Rojas, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Michele Bravi, Giordana Angi e Alberto Urso. Quanto alla data di partenza, si parla di metà maggio.