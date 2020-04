Amici Speciali, Stash nel cast: “I soldi ricevuti saranno donati per la lotta al Covid”

Stash e The Kolors sono tra i sette componenti della squadra dei cantanti protagonisti di ‘Amici Speciali’, maratona artistica dedicata agli ex allievi dell'accademia più famosa della tv che prossimamente prenderà il via su Canale 5. Da due anni il frontman del gruppo che nel 2015 vinse la 14esima edizione del talent ideato da Maria De Filippi ha assunto il ruolo di professore di canto del programma, ma oggi, in virtù del contesto segnato dall’emergenza sanitaria, ha voluto rimettersi in gioco sul palco dopo aver saputo che i soldi guadagnati sarebbero stati devoluti in beneficenza per la lotta contro il Covid-19.

'Amici Speciali', Stash in gara insieme ai The Kolors

Su Instagram Stash ha spiegato ai fan i motivi che hanno spinto lui e il suo gruppo a tornare sul palco di Amici Speciali:

“Sapete che da due anni sono prof di Amici e sono contentissimo di come sta andando questo mio percorso, di quanto io stia imparando da questa esperienza e di tutto quello che emotivamente genera la responsabilità di giudicare dei giovani talenti. Maria mi aveva parlato tempo fa di questo nuovo programma che stava realizzando, ‘Amici Speciali’. Dal momento in cui lei e tutto il team di Amici mi hanno illustrato il progetto, comunicandomi che i soldi ricevuti per queste puntate speciali saranno donati per contribuire alla lotta contro il Covid, le ho chiesto di farmi scendere in campo, stavolta non dietro alla scrivania ma sul palco insieme alla mia band. Abbiamo deciso di metterci in gioco, perché di gioco si tratta, ma con l’obiettivo di dare il nostro contributo artistico e umano a questa nobile iniziativa. Perché penso che in questo momento tutte le energie che abbiamo devono essere messe a disposizione per aiutare l’Italia a superare questo momento così assurdo. Io e i ragazzi sentiamo che questa è la cosa giusta da fare in questo momento. Sono sicuro che sarà un divertimento per tutti”.

Insieme a Stash e The Kolors, nel cast di ‘Amici Speciali’ ci saranno 12 professionisti del ballo e del canto. Cinque i ballerini: Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas; sette i cantanti: Michele Bravi, The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random.