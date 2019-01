Amici, squilla un cellulare in sala: regolamento violato, annunciata la punizione

Al momento gli altri professori di Amici 2019 non si sono ancora pronunciati sulla decisione di Alessandra Celentano. Vedremo se anche loro saranno così duri nel punire tutti per la dimenticanza del ragazzo.

Pronta la reazione di Giordana Angi , contraria alla punizione così severa: “Capisco il suo ragionamento, però togliere due punti a una squadra che, diciamolo, non è la più vincente de mondo, è esagerato”, ha detto la ragazza.

“Non è tanto il discorso del cellulare, ma di serietà. Voi dovete prendere con serietà il posto in cui state lavorando”, ha tuonato l’insegnante di danza decisa a fare rispettare seriamente le regole di Amici di Maria De Filippi e pronta a prendere il duro provvedimento disciplinare.

Stavolta a fare esplodere l’insegnante è stato un cellulare dimenticato acceso durante il confronto tra le due squadre che stavano decidendo quali cambiamenti apportare per rendere la sfida più equa. Il trillo del telefono ha provocato l’ilarità dei ragazzi, prontamente ripresa da Celentano nella puntata andata in onda oggi 8 gennaio su Real Time.

Non si rispetta il regolamento? Ci pensa la maestra Alessandra Celentano a ricordare agli allievi di Amici che le regole imposte dalla scuola di ballo e canto più famosa della tv vanno rispettate, pena pesanti provvedimenti disciplinari.

L'insegnante di ballo accusa l'allievo di non impegnarsi abbastanza nella preparazione delle coreografie: "Stai facendo perdere tempo ai tuoi maestri. Loro danno il mille per cento e tu no"