Amici, dopo Totti arriva Maradona: l'assist di Maria

L'assist di Maria De Filippi, nelle ultime settimane un po' in affanno nella sfida degli ascolti contro la "rivale" Milly Carlucci, arriva a poche ore dal terzo appuntamento con il serale di "Amici".

Non solo Loredana Bertè, Rita Pavone e Francesco Gabbani nella puntata di sabato 21 aprile (qui le anticipazioni), ma un altro super ospite annunciato al fotofinish: Diego Armando Maradona. Sono rare le sue partecipazioni televisive, eppure "El pibe de oro" non ha detto di no a Queen Mary, che dopo Francesco Totti, ospite del programma la settimana scorsa, riprova a scalare lo share con un altro big del calcio mondiale.

Maradona torna ad "Amici" dopo un anno. Allora calciò i rigori - imprendibili per Stefano De Martino, con il cuore in gola nel trovarsi davanti il suo idolo - chissà stavolta Maria cosa ha in serbo per lui... E per il pubblico, ovviamente.