Amici 2018: Loredana Bertè, Rita Pavone e Francesco Gabbani ospiti di Maria De Filippi

Terzo appuntamento per il serale di ‘Amici’ sabato 21 aprile su Canale 5.

La diretta del talent show vedrà le esibizioni degli 11 ragazzi in gara che si contendono la vittoria: 5 nella squadra Blu con Carmen, Einar e Matteo (cantanti) e Bryan e Lauren (ballerini), e 6 in quella Bianca composta da Biondo, Emma, Irama e Zic (cantanti) e Luca e Valentina (ballerini).

Per l’occasione Maria De Filippi ha convocato tre nomi forti della musica italiana, ovvero Rita Pavone e Loredana Bertè che duetteranno con i cantanti in gara e Francesco Gabbani.

Come sempre gli allievi e le loro performance sono sottoposti al giudizio della Commissione interna formata dai Professori della scuola, dal televoto e dalla Commissione esterna composta da Heather Parisi, Giulia Michelini e Simona Ventura.

Amici 2018, le assegnazioni del terzo serale

Le assegnazioni che i concorrenti di entrambe le squadra dovranno preparare per il serale di sabato 21 aprile 2018 sono state rese note nel corso del daytime:

Squadra blu

Carmen: “Nothing’s real but love“, “Amore disperato“, “Nessuno mi può giudicare” e “Hold my hand“;

Einar: “Terra promessa”, “Notte prima degli esami”, “Sailing” e “Farfallina“;

Lauren ballerà sulle coreografie di “Sister Act” e “Singing in the rain” di Garrison; Bryan ballerà “Albachiara“, coreografia della maestra Alessandra Celentano, e “Smooth” di Bill Goodson.

Squadra bianca

Emma canterà “Havana” di Camilla Cobello, “The Power of Love” e “People help the People“;

Irama: “We don’t talk anymore“, hit mondiale di Charlie Puth ft. Selena Gomez, “A te” di Jovanotti e due suoi inediti “Voglio solo te” e “Sceglimi“;

Biondo: “P.E.S.” dei Club Dogo, “Fisico e politico” di Luca Carboni e il brano inedito “Roof Garden“;

Zic: “Sign of Times” di Harry Styles, “C’è il tempo“, “Tutto il resto è noia” di Franco Califano e “Bocca di Rosa” di Fabrizio De Andrè;

Valentina, a rischio squalifica a causa di una strappo muscolare, dovrebbe non esibirsi;

Luca ballerà sulle coreografie “Malelingue” e “Survivor” di Veronica Peparini.