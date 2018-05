Amici, Einar si racconta a Verissimo: "Prima facevo l'operaio"

Si è esibito anche Einar a Verissimo durante la puntata andata in onda sabato pomeriggio su Canale5. Una puntata speciale quella condotta da Silvia Toffanin che in studio ha avuto, oltre i ragazzi della scuola, anche la padrona di casa per eccellenza: Maria De Filippi.

Einar escluso a X-Factor da Fedez

“E’ stato scelto per le sue capacità” ha commentato Maria De Filippi a proposito di Einar che in tuta blu ha raccontato un po’ della sua vita, della sua storia e di come sia nata la passione per la musica per il canto. Ha 24 anni e viene da Cuba, due anni fa ha perso il suo papà ma continua a sentirlo vicino. Einar continua a ricevere complimenti non solo da Silvia Toffanin che lo ha definito un ragazzo ordinato ma anche da Arisa che come ha detto durante una puntata del talent show: “Quando canta da’ i brividi”. Infine la Toffanin si è espressa: “Io vi farei vincere tutti”.

“Ascolti e dopo fai”

Durante la puntata speciale di Verissimo si è affrontata anche la questione della disciplina e Einar ha detto il suo punto di vista. Il giovane cantante, promessa del panorama italiano musicale ha commentato: “Nella scuola è meglio ascoltare prima e poi fare altrimenti le cose non si fanno bene”.