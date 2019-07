Amici Vip, ecco le voci sui primi tre concorrenti

Arriverà su Canale 5 a settembre, ma già ci sono delle anticipazioni sulla trasmissione Amici Vip. Tra i concorrenti, secondo una notizia del settimanale Spy, molti saranno volti noti dello spettacolo- professionisti del canto, del ballo o della recitazione- con la voglia di sperimentare le altre discipline dello spettacolo. Tra i nomi papabili ci sarebbero quelli di Gianni Sperti per il ballo, Marco Carta per il canto e Paolo Conticini per la recitazione.

Il talent show, ideato da Maria De Filippi e prodotto dalla Fascino, che per la prima volta approda nella versione vip con molta probabilità sarà condotto da Michelle Hunziker, che dopo essere stata giudice speciale nel corso del Serale di Amici 18 si è conquistata il pubblico con i suoi commenti ai ragazzi partecipanti. Ma c’è anche chi fa il nome di Diana Del Bufalo, attrice che ha iniziato la sua carriera proprio nella scuola di Amici della De Filippi nel 2010. Tornando alle origini del famoso programma, Amici Vip riproporrà il format delle prime edizioni con la categoria della recitazione che era stata eliminata per dare spazio alla lirica.

Queste voci però potrebbero non essere vere perché l’ufficio stampa di Maria De Filippi, Elisabetta Soldati, ha smentito le anticipazioni su Amici Vip 2019. Insomma, tutto è ancora da decidere e noi aspettiamo con ansia le novità.