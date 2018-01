Amici, Virginia Raggi risponde all'appello di Maria De Filippi

È arrivata ieri sera, in maniera del tutto tempestiva, la risposta della sindaca Virginia Raggi alla proposta lanciata da Maria De Filippi.

Durante il pomeridiano di sabato 13 gennaio, infatti, ricordiamo che la classe di "Amici 17" è stata soggetta a un provvedimento disciplinare scaturito a causa di una continua violazione delle regole, secondo cui, a partire dai prossimi giorni, tutti gli studenti per punizione dovranno contribuire alla pulizia notturna della Capitale. A comunicare la decisione presa dalla produzione è stata la De Filippi stessa che, nel corso della diretta, ha fatto sapere che l’iniziativa sarebbe stata possibile solo previa autorizzazione da parte del Comune di Roma, a cui sarebbe stata fatta ufficialmente la richiesta.

Il benestare della Raggi non è tardato ad arrivare. La sindaca di Roma, infatti, in una nota spedita alla produzione e poi diffusa sui canali social del programma dalla redazione, ha accolto positivamente la proposta, approfittandone per usare questa iniziativa come mezzo per mettere a conoscenza i cittadini del programma di raccolta porta a porta che a breve interesserà molti dei quartieri romani.

“Maria De Filippi ha avuto una buona idea! Aspettiamo volentieri i ragazzi di Amici: questa città, dopo anni di incuria e abbandono, ha bisogno anche di ragazzi volenterosi che diano il buon esempio! Gli “amici” di Maria potranno aiutarci a raccogliere i sacchi della raccolta differenziata e ad informare i cittadini sul nostro progetto di raccolta porta a porta che abbiamo avviato in alcuni quartieri e che a breve sarà esteso a 500mila cittadini. Siamo certi che sarà un’esperienza anche molto istruttiva ;)” recita il messaggio della Raggi.

E chissà che questa spiacevole vicenda non possa essere davvero d’insegnamento ai ragazzi del talent che, mai come quest’anno, appaiono indisciplinati.